Fernando Henrique e Ricardo Berna, ex-goleiros do Fluminense. - Foto: Wallace Teixeira/PhotoCamera

Fernando Henrique e Ricardo Berna, ex-goleiros do Fluminense.Foto: Wallace Teixeira/PhotoCamera

Publicado 22/05/2022 15:39

Rio - Apesar de ter tido uma passagem marcante pelo Fluminense, o goleiro Fernando Henrique revelou que torce para o Corinthians. Em entrevista ao "UOL", o jogador de 38 anos, que atualmente defende o Oeste, revelou que considera uma frustração não ter atuado com a camisa de seu time de coração.

"Eu sou corintiano, é o meu time de coração, time que eu aprendi a gostar, vejo jogos do Corinthians e acompanho. Mas quando uso as camisas de outros clubes, sou profissional", afirmou o goleiro.

Fernando Henrique também contou que esteve perto de deixar o Fluminense e se transferir para o time paulista em 2007.

"De 2006 para 2007, eu tive uma proposta para ir ao Corinthians. Em 2007, quando o Corinthians caiu [para a Segundona], também. Só que o Felipe, naquele ano foi, muito bem, mesmo caindo. O Andrés Sanchez [ex-presidente do Timão] veio conversar comigo no casamento do Carlos Alberto [ex-meia] e perguntou se eu tinha vontade de jogar no Corinthians. Eu disse que sim, tinha acertado o contrato e tudo. Fui falar com a minha mãe, e ela ficou três dias sem dormir, nervosa. Imagina, o cara do interior de São Paulo, onde praticamente todo mundo é corintiano... Imagina a pressão que ia ser? Mas não aconteceu. O Felipe continuou mesmo no Corinthians e, graças a Deus, 2007 foi um ano muito bom para mim. Fomos campeões da Copa do Brasil [pelo Fluminense]. Então, Deus sabe o que faz", declarou.

Com a camisa do Fluminense, Fernando Henrique conquistou os Cariocas de 2002 e 2005, a Copa do Brasil de 2007 e o Brasileirão de 2010.