Fortaleza, CE - Brasil - 22/05/2022 - Castelão- Luiz Henrique comemorando gol Campeonato Brasileiro. 7ꠒodada. Jogo Fluminense x Fortaleza. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/05/2022 18:03 | Atualizado 22/05/2022 18:09

Rio - O Fluminense conseguiu uma vitória importante na tarde deste domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Tricolor soube suportar a pressão do Leão do Pici e contou com boa atuação do goleiro Fábio para superar o Leão do Pici por 1 a 0, com gol de Luiz Henrique. Com o resultado, o time de Fernando Diniz sobe para a sétima posição no Brasileirão, com 11 pontos.

Apesar do gramado enxarcado, as duas equipes conseguiram fazer um primeiro tempo bastante corrido e gol não demorou a sair. Logo aos 8 minutos, Nathan puxou bem o ataque tricolor e achou Luiz Henrique livre na grande área. O camisa 11 deu um belo corte em Juninho Capixaba, que ficou no chão e bateu de pé esquerdo para abrir o placar. Apesar de a bola ser defensável, o goleiro Max Walef acabou aceitando.

Após o gol, o Fluminense teve dificuldades para encaixar boas jogadas ofensivas e viu o Fortaleza ter amplo domínio da partida. Os donos da casa conseguiram ter 11 finalizações ao longo da primeira etapa, contra apenas duas do Tricolor. A mais perigosa delas aconteceu aos 20 minutos, quando Moisés fez boa jogada e encontra Juninho Capixaba na área. O lateral soltou uma bomba, mas a bola explodiu no travessão. O Leão ainda teve outras chances claras de gol, mas acabou parando nas boas defesas do goleiro Fábio, que foi bastante acionado, e foi para o vestiário em desvantagem.

Na volta do intervalo, o Fortaleza manteve o ritmo forte e não demorou a balançar as redes. No contra-ataque, Moisés recebeu boa bola na ponta, esquerda, cortou Luccas Claro e bateu firme no canto de Fábio para marcar um belo gol. No entanto, o árbitro Anderson Daronco foi ao VAR e entendeu que houve falta de Landázuri em Yago Felipe no início da jogada, optando por anular o gol.

Completamente acuado, o Fluminense só conseguiu criar jogadas ofensivas após os 30 minutos do segundo tempo. O Tricolor chegou a marcar quando Cano recebeu belo passe de Wellington na área e mandou para o fundo do gol. No entanto, o VAR apontou impedimento do camisa 14, em lance muito ajustado. Em seguida, Yago Felipe também desperdiçou boa oportunidade.

No fim da partida, o Fortaleza criar boas ter boas chances, mas não conseguiu concluí-las com sucesso. A melhor delas aconteceu com Robson, que soltou uma bomba no canto, mas o goleiro Fábio, em grande tarde, salvou novamente o time carioca. Já nos acréscimos, Cano saiu na cara do gol e quase marcou o segundo, mas Max Walef fez boa defesa e manteve o placar de 1 a 0.

Agora, o Fluminense concentrará suas forças para tentar um milagre na Sul-Americana. O Tricolor encara o Oriente Petrolero, na próxima quinta-feira, na Bolívia, pela última rodada da fase de grupos. Para se classificar às oitavas, o time de Fernando precisa golear os bolivianos por seis gols de diferença e torcer por um empate no outro duelo do grupo, entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fe. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã.

FORTALEZA X FLUMINENSE



Local: Arena Castelão (CE)

Árbitro: Anderson Daronco

FORTALEZA: Max Walef, Landázuri (Lucas Crispim), Marcelo Benevenuto e Titi (Matheus Jussa); Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules (Robson), Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés (Depietri) e Silvio Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE: Fábio, Yago Felipe, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; Wellington, André, Ganso (Nonato) e Nathan (Samuel Xavier); Germán Cano e Luiz Henrique (Caio Paulista). Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Luiz Henrique (8' do 1ºT)

Cartões amarelos: FOR: Lucas Lima; FLU: David Braz