Nova camisa alternativa do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 22/05/2022 16:31

Rio - A torcida esperava a bola rolar para Fortaleza x Fluminense quando o clube lançou a nova segunda camisa em parceria com a Umbro. A ação pegou a torcida de surpresa com o modelo revelado pouco antes da entrada dos jogadores em campo. A estreia será já no Castelão, pela sétima rodada do Brasileirão.



A camisa branca celebra os 120 anos de história do Tricolor (fundado em 21 de julho de 1902) e dá continuidade às homenagens ao aniversário do clube, iniciadas no lançamento do tradicional uniforme tricolor, em abril.

O modelo branco tem grafismos geométricos que lembram as iniciais do clube e detalhes em verde, branco e grená na gola e nas mangas. Na parte externa da gola, abaixo da nuca, os anos 1902 e 2022 aparecem em destaque, enquanto na gola interna a data “21 de julho de 1902” foi escrita entre dois escudos do Fluminense: o primeiro e o atual.



Na barra do corpo externa, o selo comemorativo de 120 anos do clube volta a aparecer, assim como no uniforme oficial 1, destacando de maneira estilizada tanto o “aniversário” do Tricolor como seus brasões. A primeira opção do conjunto número 2 conta com calções e meiões na cor grená, mas também é possível combinar a camisa branca com calção branco e meiões baseados no verde ou no branco.



Já está aberta a pré-venda da nova camisa no e-commerce do Tricolor (loja.fluminense.com.br) e da Umbro (www.umbro.com.br), com envios a partir de 26 de maio (quinta-feira). Neste mesmo dia, terão início as vendas nas lojas oficiais físicas do Fluminense. A partir do dia 28, o uniforme estará disponível em todo o restante do varejo.