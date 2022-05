Luiz Henrique está perto de deixar o Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 23/05/2022 12:10

Rio - A chegada de Fernando Diniz mudou o Fluminense rapidamente. Após uma sequência negativa, o Tricolor já emplacou seis partidas seguidas em conhecer a derrota. Dentro de campo, Luiz Henrique parece ter sido o jogador que mais sentiu a mudança. Desde a chegada do comandante, o atacante marcou três vezes e voltou a ser muito decisivo para o clube das Laranjeiras.

Vendido pelo Fluminense em fevereiro para o Real Betis, o atacante, de 21 anos, vive seus últimos momento com a camisa do clube carioca. Após sua transferência ter se tornado pública, o atacante teve uma queda de rendimento. Porém, a chegada de Fernando Diniz parece ter feito o jovem tira um peso das costas e a boa fase voltou.

Em 2022, Luiz Henrique fez quatro gols, três desde a chegada do treinador. Antes do novo comandante, o último gol do jovem havia sido aquele de placa feito contra o Olimpia, na partida que aconteceu dois dias antes da sua venda para o clube espanhol ter sido anunciada publicamente.

A evolução do atacante melhorou o aproveitamento do Fluminense na temporada, porém, em breve, o clube carioca terá que se despedir de Luiz Henrique. Ele só irá continuar no clube carioca até o fim de julho.