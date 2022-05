Germán Cano - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 23/05/2022 17:00

Rio - O Fluminense derrotou o Fortaleza por 1 a 0, mas um lance na partida do Castelão revoltou os dirigentes tricolores. Germán Cano teve um gol anulado no segundo tempo e as explicações da CBF não convenceram o clube carioca. O Flu vai até a CBF nesta terça-feira, novamente, pedir explicações sobre o lance. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O gol de Cano aconteceu no segundo tempo, quando o Flu já vencia a partida. Ao ser analisado pelo VAR, o lance acabou invalidado. O posicionamento do argentino em relação ao último defensor do Fortaleza é milimétrico. A linha traçada pela tecnologia que mostra o artilheiro ligeiramente à frente não convenceu os dirigentes.

Além do lance envolvendo o argentino, o Fluminense também irá cobrar a ausência de análise e imagem do gol de Dudu, no jogo contra o Palmeiras. Na partida, o Tricolor ficou no empate por 1 a 1 contra o campeão da Libertadores, em São Paulo.