Nino - Mailson Santana / Fluminense

NinoMailson Santana / Fluminense

Publicado 23/05/2022 09:00 | Atualizado 23/05/2022 09:16

Rio - O Fluminense voltou de Fortaleza com três pontos, mas nem tudo foram flores no último domingo. O zagueiro Nino sofreu uma lesão muscular no segundo tempo da partida no Castelão e preocupa para os próximos jogos do clube das Laranjeiras na temporada.

Após conseguir a sua segunda vitória seguida na Série A, o Fluminense volta suas atenções para a Sul-Americana. Para se classificar para as oitavas de final da competição, a equipe carioca terá que vencer o Oriente Petrolero, na Bolívia, torcer por um empate entre Junior Barranquila e Unión Santa Fe, e ainda reverter uma vantagem de cinco gols de saldo que o clube colombiano tem no torneio.

Nino é considerado um dos principais nomes do atual elenco do Fluminense. Campeão olímpico pela seleção brasileira no ano passado, o zagueiro chegou ao clube em 2019 e rapidamente conquistou o seu espaço como titular e também a admiração dos torcedores do Tricolor.