Fluminense agradece fair play de Moisés, do Fortaleza, com NinoDivulgação / Fortaleza

Publicado 23/05/2022 15:23 | Atualizado 23/05/2022 15:24

Rio - Em agradecimento ao ato de fair play de Moisés, do Fortaleza, com Nino, do Fluminense, na Arena Castelão, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor publicou nas redes sociais que "o futebol pode e deve ser assim". Na ocasião, o atacante do time nordestino parou o ataque após o zagueiro do clube carioca sentir uma lesão muscular durante o lance da partida.

"Todo o nosso respeito e admiração ao atleta Moises, do Fortaleza, pelo ato de fair play no lance em que o nosso zagueiro Nino acabou sendo substituído. O futebol pode e deve ser assim. Parabéns pela atitude", publicou o Fluminense nas redes sociais.

Na sequência do lance, Nino cumprimentou Moisés pelo gesto feito na Arena Castelão. Após a partida, que terminou com a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Fortaleza, os dois jogadores trocaram camisas.