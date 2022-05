Fernando Diniz, técnico do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 24/05/2022 12:00 | Atualizado 24/05/2022 12:34

Rio - O Fluminense irá contratar reforços para o segundo semestre da temporada. De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria deseja agir rápido e fechar contratações para evitar que o elenco "estoure" com a sequência forte que irá ser submetido na reta final da temporada de 2022.

O Tricolor ainda disputa três competições no momento: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A avaliação é que o elenco tricolor está sentido muito a sequência de jogos, que poderá se intensificar com a reta final corrida da temporada, que neste ano irá terminar mais cedo. Com isso, o planejamento do Flu será de tentar finalizar as contratações já na virada da janela de transferências que terá início no dia 18 de julho.

O próprio Fernando Diniz já havia identificado algumas carências no grupo. Ele pediu a contratação de dois atacantes para reforçar o elenco. Um para atuar mais aberto como ponta e outro para fazer dupla função como segundo atacante e também centroavante.

Lembrando que o clube carioca irá perder Luiz Henrique. Vendido ao Betis, o atacante está se despedindo do Fluminense. Além disso, existe a possibilidade do clube carioca realizar mais uma venda para fazer caixa. O volante André é considerado o atleta com mais possibilidade de mercado neste momento.