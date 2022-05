Fluminense

Fluminense agradece Moisés após gesto de fair play com Nino nas redes sociais: 'Futebol pode e deve ser assim'

Durante a partida no último domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante do clube nordestino parou o ataque para que o zagueiro do Tricolor fosse atendido depois de sentir uma lesão muscular

Publicado 23/05/2022 15:23 | Atualizado há 2 horas