FredMailson Santana / Fluminense

Publicado 24/05/2022 19:06

Rio - A torcida do Fluminense ainda terá pouco menos de dois meses para se despedir do atacante Fred. O ídolo tricolor cogitou uma aposentadoria antecipada por conta de uma lesão no olho esquerdo, como informou o jornalista André Hernan, mas voltou atrás nesta terça-feira após se reunir com o presidente Mário Bittencourt, no CT Carlos Castilho, e encerrará sua carreira no dia 21 de julho, data em que o time carioca completará 120 anos. A informação é do site "GE".

Em nota, o Fluminense confirmou que Fred seguirá o plano de se aposentar ao fim do contrato e que ele segue em repouso por orientação médica.

"O atacante Fred comunicou à direção do Fluminense seu desejo de se aposentar no dia 21 de julho. O atacante está em repouso por orientação médica e voltará aos treinos após liberação. O clube segue a programação para o encerramento da carreira de seu ídolo, ao término do contrato", diz a nota.

A lesão de Fred é conhecida como "visão dupla" e recebe o nome científico de diplopia. O jogador já enfrentou o problema em 2020, quando passou por uma cirurgia, mas voltou a se queixar na partida contra o Athletico-PR, no último dia 14. Como a visão dupla de Fred só se manifesta no olho esquerdo, o caso do atacante é considerado é monocular.

Fred iniciou sua primeira passagem pelo Fluminense em 2009 e logo se tornou ídolo da torcida, sendo protagonista na histórica arrancada que livrou o time do rebaixamento em 2009. Conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), dois Cariocas (2012 e 2022) e uma Primeira Liga (2016). Ao todo, foram 379 jogos com a camisa tricolor e 198 gols, sendo o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Waldo (1954-1961), que tem 319.