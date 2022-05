Técnico Fernando Diniz comanda treino do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Técnico Fernando Diniz comanda treino do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/05/2022 12:43

Calegari Mailson Santana/Fluminense Rio - Calegari pode deixar o Fluminense em breve. De acordo com o site "Netflu", o estafe do jogador, revelado nas categorias de base do clube, enxerga neste momento um empréstimo com bons olhos, já que ele vem perdendo espaço na equipe tricolor.

A possível chegada na próxima janela de um lateral direito, posição em que Calegari tem atuado, deixaria a situação ainda mais complicada. O jovem parece não estar nos planos de Fernando Diniz, que tem dado chances a Yago Felipe improvisado no setor nas ausências de Samuel Xavier.

Calegari subiu aos profissionais do Fluminense em 2020 e já coleciona 75 jogos com a camisa tricolor. A última vez que ele esteve em campo foi no dia 11 de maio, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova, em Goiânia.