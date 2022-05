Fred fica até o dia 21 de julho - Mailson Santana/Fluminense

Fred fica até o dia 21 de julhoMailson Santana/Fluminense

Publicado 25/05/2022 10:52

Rio - O Fluminense ainda não definiu a data oficial da aposentadoria de Fred. Com contrato até 21 de julho, dia do aniversário de 120 anos do Fluminense, o atacante teria seu último jogo dentro do período de contrato contra o Goiás, fora de casa. Por isso, a diretoria tricolor estuda antecipar o adeus para o duelo contra o Ceará, previsto para 10 de julho, no Maracanã, ou estender o vínculo por mais alguns dias, para que o ídolo pudesse atuar contra o Bragantino em casa.



"Trabalhamos com duas hipóteses. Inverter o mando de campo sabemos que não será possível (contra o Goiás). Trabalhava com a hipótese do jogo contra o Bragantino, que seria uma possibilidade de estender o contrato. Ou quem sabe antecipar o jogo. Por mais que o contrato seja até dia 21, não quer dizer que não possamos fazer antes do dia 21 no Rio de Janeiro e ele ainda jogue um jogo fora. Podemos fazer uma despedida em mais de um jogo. Até porque milhões de tricolores gostariam de estar presentes nesse momento", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao "GE".



Mário também contou sobre a conversa que teve com o camisa 9 na última terça-feira, quando ele estava cogitando uma aposentadoria imediata, e afirmou que a possibilidade de uma cirurgia no olho está descartada.



"O Fred me procurou para uma conversa, com o Paulo e o Diniz, que ele tinha recebido a informação de que não é um problema cirúrgico, diferente da primeira vez. Mas como todos sabem vínhamos tentando convencê-lo a estender o contrato até dezembro. Ele nos disse que está definido, tinha dado até entrevista, e disse que queria encerrar dia 21 de julho, mas que teria que ficar mais uns dias parado, de repouso", afirmou o presidente.



"Disse que, talvez, fosse interessante parar de imediato. Dissemos que o contrato termina dia 21 de julho. Que ele voltasse aos treinos independente do que precisasse. Ele é o maior ídolo do clube da era moderna e temos o dever de esperar por ele, que ele possa voltar aos treinos e que a gente cumpra o contrato", completou.