Jhon AriasLucas Mercon / Fluminense

Publicado 25/05/2022 15:50

Rio - O meio-campista colombiano Jhon Arias foi convocado, na última terça-feira (24), pelo técnico Héctor Cárdenas, para o amistoso da Colômbia contra a Arábia Saudita, no dia 5 de junho, em Murcia, na Espanha. Em comemoração, o jogador publicou em sua conta no Twitter que é um sonho de menino.

"Alegria e gratidão por minha primeira convocação para a seleção principal. Obrigado a todos que estão e estiveram ao meu lado sempre. Realizo o sonho de menino", publicou em espanhol.

Por causa da convocação, Jhon Arias ficará de fora da partida pelo Fluminense diante do Juventude, no dia 5 de junho, em Caxias do Sul, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a postagem no Twitter: