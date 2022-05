Fernando Diniz está invicto nesta segunda passagem pelo Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/05/2022 15:27

Em busca de uma improvável classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense embarcou na tarde desta quarta-feira em um voo fretado para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mesmo precisando vencer por seis gols de diferença o Oriente Petrolero, nesta quinta às 21h30, e ainda torcer por empate entre Junior Barranquilla (COL) e Unión Santa Fé (ARG), o técnico Fernando Diniz relacionou todos os titulares à disposição. E uma novidade é o retorno de John Kennedy.

Apesar da divisão interna dentro do clube em relação à utilização dos titulares, a tendência é que a maioria seja aproveitada na partida, apesar do grande desgaste com a viagem (6 horas somente na ida) e o jogo, mesmo com o clássico com o Flamengo no domingo.



Sem ainda ter estreado na temporada, John Kennedy, que treinou com o grupo pela primeira vez nesta semana após se recuperar de cirurgia no pé direito, viajou e pode ganhar a primeira chance em 2022. Apesar do início conturbado do jovem atacante, Diniz espera recuperá-lo.



Quem está fora é Nino, com lesão muscular. Machucado, Pineida também é desfalque na delegação. Já Fred e Felipe Melo mais uma vez não foram relacionados.