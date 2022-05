Michel Araújo em ação pelo Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Michel Araújo em ação pelo FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/05/2022 20:40

Rio - A situação envolvendo Michel Araújo continua sendo uma incógnita no Fluminense. O Al-Wasl, dos Emirados Árabes, tem até a próxima terça para exercer a opção de compra em relação ao uruguaio. No entanto, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o desejo do Tricolor é que o jogador retorne.

Apesar da operação render uma quantia que seria importante no atual momento do Fluminense, o clube carioca avalia que o retorno técnico que Michel poderá dar ao elenco seria superior. Fernando Diniz é um dos entusiastas do uruguaio e quer a sua volta ao clube das Laranjeiras.

Caso queira ficar em definitivo com Michel Araújo, o Al-Wasl precisará desembolsar 3 milhões de dólares (R$ 15 milhões) pelo meia do Fluminense. Pelo clube dos Emirados Árabes, o meia disputou 33 jogos na temporada e marcou 13 gols. O jogador é um dos titulares absolutos de Odair Hellmann, ex-técnico do clube carioca.