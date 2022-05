Oriente Petrolero pode poupar titulares contra o Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/05/2022 21:39

Rio - Apesar da classificação na Sul-Americana ser improvável, o Fluminense ganhou um motivo para acreditar: O Oriente Petrolero (BOL) deve poupar os titulares nesta quinta-feira (26), na partida contra o Tricolor, às 21h30, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, pela última rodada da fase de grupos do torneio sul-americano. A informação é do portal "GE".

No próximo domingo, o Oriente Petrolero enfrenta o Bolívar, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Boliviano. Com a eliminação na Sul-Americana, o técnico Erwin Sánchez pretende preservar os jogadores titulares e escalar um time mesclado com reservas e alguns atletas da equipe principal.

A classificação do Fluminense na Sul-Americana depende de uma vitória volumosa por seis gols de diferença contra o Oriente Petrolero. Além disso, precisa torcer por um empate entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fe. No Grupo H, o Tricolor ocupa a terceira colocação e soma oito pontos. Apenas um time garante a vaga nas oitavas de final do torneio sul-americano.