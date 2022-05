John Kennedy - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/05/2022 09:30

Rio - Após lesões e problemas extracampo, finalmente, John Kennedy está de volta ao Fluminense. Considerado uma grande promessa da base tricolor, o atacante está à disposição de Fernando Diniz. E o atacante pode ter uma grande importância no elenco do clube carioca na atual temporada, caso deixe os problemas para trás e finalmente consiga desempenhar dentro de campo todo o seu potencial.

John Kennedy atua como centroavante, mas tem mobilidade também para atuar pelos lados de campo. Um jogador com essa característica foi pedido por Fernando Diniz para reforçar o elenco do Fluminense para o segundo semestre. O Tricolor em breve irá perder dois atletas para o setor: Fred, que irá se aposentar, e Luiz Henrique, que foi vendido para o Real Betis.

Caso o jovem, de 20 anos, consiga se firmar na posição, o Fluminense poderá se concentrar em contratar outros reforços para o setor. Além de um atacante com dupla função, o Tricolor enxerga que precisa repor a saída de Luiz Henrique e também contratar um jogador para atuar na lateral-direita. Com uma situação financeira delicada, o clube carioca não deverá fazer grandes investimentos.

John Kennedy fez sua estreia como profissional em 2020. Ele foi importante na reta final do Brasileiro daquele ano, marcando inclusive alguns gols em jogos contra o Ceará e o Coritiba. Comandado por Marcão, o Fluminense se classificou para a Libertadores. Porém, seu principal momento foi no clássico contra o Flamengo, no segundo turno da Série A do ano passado, quando fez dois gols e comandou a vitória tricolor por 3 a 1.