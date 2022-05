Nino desfalcará o Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 26/05/2022 15:17

Não foi apenas Nino que o técnico Fernando Diniz perdeu para os próximos jogos do Fluminense, que enfrenta o Oriente Petrolero nesta quinta-feira, às 21h30 na Bolívia pela Copa Sul-Americana, e no domingo o Flamengo, pelo Brasileirão. Assim como o zagueiro, Pineida também teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e já iniciou tratamento. Quem também ficou no Rio de Janeiro foi David Duarte, com um inchaço no joelho esquerdo.

Os três defensores se juntaram a Felipe Melo e Fred, que têm desfalcado o Fluminense recentemente. O volante está recuperado de cirurgia no joelho direito e tem treinado com o grupo, mas ainda não voltou a ser relacionado. E o atacante está em repouso por orientação médica por apresentar "visão dupla" no olho esquerdo.



Enquanto isso, o Fluminense precisa de um milagre para se classificar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em terceiro lugar no Grupo H, o Tricolor precisa vencer o Oriente Petrolero por seis gols de diferença e ainda torcer por um empate entre Junior Barranquilla (COL) e Unión Santa Fé (ARG). Se isso acontecer, terminará em primeiro e garantirá a única vaga do grupo.