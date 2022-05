Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Jhon AriasMailson Santana / Fluminense

Publicado 26/05/2022 17:03

Rio - Um dos destaques do Fluminense neste primeiro semestre, o atacante John Arias foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Colômbia, que disputará um amistoso contra a Arábia Saudita em Murcia, na Espanha, no próximo dia 5 de junho. Em entrevista à FluTV, o jogador disse estar realizando um sonho e destacou a importância de seu trabalho com a camisa tricolor na conquista.

"Feliz pela notícia, por ter sido convocado. É um sonho que tinha desde criança, de representar o meu país. E pelo que venho fazendo aqui no Fluminense me deu essa possibilidade. Claro que fiquei muito contente, mas agora estou concentrado na partida decisiva para nós na Bolívia, depois penso na seleção", disse Arias antes de embarcar para a Bolívia, onde o Tricolor enfrenta o Oriente Petrolero nesta quinta.

Por conta da convocação, Arias desfalcará o Fluminense em pelo menos uma partida. O atacante é ausência certa na partida contra o Juventude, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no mesmo dia 5, às 11h, no Alfredo Jaconi.