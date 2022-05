Fluminense deve atuar com time misto na última rodada da Sul-Americana - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Fluminense deve atuar com time misto na última rodada da Sul-AmericanaFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 26/05/2022 17:04

Rio - Com a dura missão de sobreviver na Sul-Americana, o Fluminense pode usar time misto nesta quinta-feira (26) contra o Oriente Petrolero, às 21h30, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, pela última rodada da fase de grupos do torneio sul-americano. A tendência é que apenas o goleiro Fábio e o atacante Germán Cano iniciem a partida. A informação é do portal "GE".

Mesmo com poucas chances, Fernando Diniz levou a força máxima para tentar conquistar a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Ainda de acordo com o portal "GE", o treinador deve utilizar a maioria dos reservas com o intuito de preservar os titulares antes do clássico contra o Flamengo, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, John Kennedy está recuperado da fratura no pé e foi relacionado pela primeira vez na temporada.

Em busca de um milagre na Sul-Americana, o Fluminense precisa vencer o Oriente Petrolero por seis gols de diferença e torcer por um empate entre Junior Barranquilla (COL) e Unión Santa Fe (ARG), que se enfrentam também nesta quinta, às 21h30, no Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Calegari (Samuel Xavier), Luccas Claro, Manoel e Cris Silva; Martinelli, Nonato e Arias; Caio Paulista (Matheus Martins), Willian Bigode (Jhon Kennedy) e Germán Cano.