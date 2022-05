Germán Cano - Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 27/05/2022 09:00

Rio - No massacre sobre o Oriente Petrolero, Germán Cano fez pelo primeira vez três gols em uma única partida com a camisa do Fluminense. Com isso, o argentino chegou muito perto de igualar ainda no primeiro semestre o número de gols que fez no ano passado com a camisa do Vasco. Falta apenas uma bola na rede para o artilheiro alcançar a marca de 2021.

O aproveitamento de Cano no Fluminense é muito superior. Em 33 jogos, o argentino marcou 18 gols. Com a camisa do Vasco, em 2021, o atacante balançou as redes em 19 oportunidades. Porém, para conseguir essa marca, o jogador, de 34 anos, atuou em 50 partidas.

A melhor temporada de Cano em termos de gol no futebol brasileiro foi em 2020. Ao todo, o atacante entrou em campo em 51 partidas e fez 24 gols com a camisa do Vasco. Caso continue com o aproveitamento atual, o artilheiro não deverá ter dificuldades de superar essa marca vestindo as cores do Fluminense.