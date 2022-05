Fluminense ainda aguarda posicionamento do Al Wasl sobre Michel Araújo - Foto: Divulgação/Al Wasl

Publicado 27/05/2022 15:58

Rio - O retorno de Michel Araújo ao Fluminense está próximo de acontecer. Em tom de despedida, nesta sexta-feira (27), o meia-atacante uruguaio do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, publicou uma mensagem de agradecimento. Por outro lado, o clube árabe ainda tem até a próxima terça-feira para poder exercer a opção de compra do empréstimo do jogador de 25 anos por 3 milhões de dólares (R$ 14,5 milhões).

"A temporada terminou e eu não queria deixar de agradecer ao Al Wasl, torcedores, estafe, comissão técnica e jogadores. Muito feliz por ter ajudado a equipe durante este ano. Agora é hora de descansar e desconectar, sabendo que grandes desafios estão por vir", destacou Michel Araújo.



Michel Araújo tem contrato com o Al-Wasl até 30 de junho, mas o campeonato foi encerrado no dia 25 de maio. Caso o clube árabe não exerça a opção de compra, o meia-atacante retornará ao Fluminense, mas ainda assim ficará parado por um mês e meio porque a janela de transferências só abrirá no dia 18 de julho. Além disso, o jogador está nos planos do técnico Fernando Diniz para a sequência desta temporada pelo Tricolor.

Com a camisa do Al-Wasl, Michel Araújo disputou 33 partidas e marcou 13 gols nesta temporada nos Emirados Árabes. O meia-atacante foi titular absoluto da equipe de Odair Hellmann e participou da campanha no campeonato nacional, que deixou o time na sexta colocação com 36 pontos, 17 atrás da zona que garantia a classificação para a Liga dos Campeões da Ásia.