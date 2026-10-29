Fluminense conquistou a milésima vitória no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense conquistou a milésima vitória no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 29/10/2026 19:35

Após sofrer três derrotas seguidas no Brasileirão e ser eliminado na semifinal da Libertadores, o Fluminense se reabilitou na temporada. Mesmo com dificuldades, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1 , de virada, nesta última quarta-feira (28), pela 33ª rodada, e segue na briga por vaga no G-4. A vitória foi ainda mais especial porque foi a milésima da história tricolor no Maracanã.

A estatística foi publicada inicialmente pelo perfil "Enciclopédia Tricolor" e confirmada pelo O DIA junto ao "Flu-Memória". O Fluminense joga no Maracanã desde 1950, ano em que foi inaugurado. O Tricolor tem mil vitórias em pouco mais de 2 mil jogos no estádio, com 58% de aproveitamento. O primeiro triunfo tricolor foi sobre o Botafogo por 1 a 0, com gol do Didi, pelo Campeonato Carioca de 1950.

Em maio, o Fluminense completou 2 mil jogos no estádio na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, pelo Brasileirão. Desde então, foram 16 jogos entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Também houve dois amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, durante o período de paralisação do calendário por causa da Copa do Mundo de 2026.

O Fluminense jogou nas Laranjeiras por 48 anos ininterruptos. Desde 1950, com a inauguração do Maracanã para a Copa do Mundo do mesmo ano, o Tricolor passou a mandar os seus jogos nos dois estádios. Entre meados da década de 1970 e 1980, o clube ficou sem atuar na sede oficial, até dar fim ao hiato por mais alguns anos. Não há mais jogos oficiais do profissional no estádio desde 2003.

No Maracanã, o Fluminense conquistou títulos marcantes como o Campeonato Brasileiro de 1970 e 1984, a Copa Rio de 1952, a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024. Maior artilheiro da história tricolor, Waldo também é o maior goleador do clube no estádio, com 94 gols. Desde a reabertura do estádio em 2013 para a Copa do Mundo de 2014, Germán Cano é o maior artilheiro do clube, com 61 gols.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 54 pontos e ocupa o quinto lugar. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas e voltar a vencer, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo e, agora, um pouco mais de tranquilidade para reorganizar o time.