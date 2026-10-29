Hulk não vive boa fase - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Hulk não vive boa faseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 29/10/2026 09:54



Hulk foi um dos principais alvos das vaias da torcida do Fluminense, ao lado de Paulo Henrique Ganso, durante a suada vitória por 2 a 1 sobre o Internacional , na quarta-feira (28), no Maracanã. E o atacante não gostou das cobranças de um torcedor e discutiu com ele. De cabeça fria, pediu desculpas aos tricolores pela atitude.

Horas depois da partida, já no meio da madrugada, o experiente jogador de 40 anos postou um vídeo para explicar o ocorrido. Foi logo após deixar o campo ao ser substituído e ter ouvido muitas vaias.



"Eu já eu estava muito triste naquele momento, muito chateado porque não estava conseguindo fazer um bom jogo e, principalmente, pelo resultado, que naquele momento a gente estava perdendo o jogo. E ao ser substituído, o torcedor que estava ali atrás do banco começou a me cobrar de uma forma muito forte, me xingando", disse.



Hulk, entretanto, garantiu que não retribuiu os xingamentos, apesar de ter sido duro na discussão, por respeito ao clube e aos torcedores. Ele foi contido pelo companheiro Igor Rabello.



"Já fui cobrado muitas vezes e sempre fiquei tranquilo, mas daquela forma de ser xingado, faltado com respeito, acho que acaba sendo um pouco radical. E, naquele momento, acabei respondendo, mas não com xingamentos. Tentei não faltar com respeito, mas tudo repercute de uma forma muito forte. Principalmente quando é o meu nome. Mas estou aqui primeiramente para dizer que eu respeito, sim, a instituição. Isso aí não resta dúvida. E que a instituição, o que o clube tem de mais importante, é a torcida. Então, jamais eu vou faltar com respeito com a torcida", continuou.



Hulk vive pior jejum pelo Fluminense





Ao repetir mais uma atuação ruim, o atacante ampliou de seis para sete partidas sem fazer gol pela equipe. Essa é a maior seca desde que estreou pelo Tricolor, em julho deste ano.

A promessa aos tricolores



Novamente em baixa com os torcedores, Hulk ainda garantiu não ter arrependimento por trocar o Atlético-MG pelo Fluminense.



"Tenho muito respeito pela torcida tricolor. Tem muita gente que se aproveita da situação para dizer: 'Ah, Hulk não está feliz, se arrependeu de ter vindo para o Fluminense'. Eu estou feliz, muito feliz, graças a Deus. Eu não me arrependi, não me arrependo das minhas decisões, até porque é em conjunto com Deus. E eu sempre peço para que Deus me direcione", continuou.



Por fim, o experiente jogador fez uma promessa, já que tem contrato com o clube até o fim de 2027.



"Eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz aqui ainda. Eu tenho certeza que eu vou dar muita alegria pra toda a torcida tricolor. Então, eu só quero esclarecer, pedir desculpa mais uma vez e tenho certeza que eu vou sempre honrar a camisa e respeitar", completou.