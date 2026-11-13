Thiago Silva durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/11/2026 16:15

Fluminense ganhou um reforço durante o treino desta sexta-feira (13), no CT Carlos Castilho. Após ganhar dois dias de folga a mais, o zagueiro Thiago Silva se reapresentou nesta manhã e participou da atividade comandada pela comissão técnica de Marcão. O jogador estava em Londres, na Inglaterra, e por isso se reapresentou mais tarde do que o restante do elenco.

Thiago Silva aproveitou o período sem jogos da Data Fifa para visitar família em Londres. O zagueiro ganhou dois dias de folga a mais para comemorar o aniversário do filho mais velho, Isago, que completou 18 anos nesta última quinta-feira (12). O jovem, inclusive, joga nas categorias de base do Chelsea, da Inglaterra, e atua tanto como zagueiro quanto lateral-esquerdo.

O restante do elenco do Fluminense se reapresentou na última terça-feira (10), com exceção do venezuelano Savarino e do uruguaio Canobbio, que foram convocados pelas seleções dos seus países para os amistosos da última Data Fifa de 2026. Desde então, os jogadores tem realizado trabalhos com foco no jogo contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (19), no Morumbi.

Com contrato até o fim do ano, Thiago Silva tem o futuro indefinido . O zagueiro, de 42 anos, planejava se aposentar no final de 2026, mas deixou em aberto a possibilidade de continuar jogando em 2027. Em meio a indefinição, o jogador tem pelo menos mais quatro jogos com a camisa tricolor na reta final do Brasileirão e busca classificar o time para a Libertadores.

Nas últimas semanas, jogadores e torcedores fizeram uma campanha pedindo a permanência de Thiago Silva para 2027. A possibilidade de adiar a aposentadoria surgiu após a eliminação na semifinal da Libertadores. Na ocasião, o zagueiro declarou que disputou a competição pela última vez, contudo, deixou em aberto a chance de continuar jogando.

Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar.

Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o Thiago Silva se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa. O zagueiro atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões.