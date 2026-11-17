Martinelli já treina normalmente no Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Martinelli já treina normalmente no FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 17/11/2026 21:30

Uma das referências técnicas do Fluminense em 2026, Martinelli pode voltar a ser relacionado em breve. O volante sofreu lesão no joelho esquerdo e teve de realizar atroscopia como parte da recuperação. Com isso, previsões apontavam que ele só voltaria a estar disponível no ano que vem. No entanto, o atleta evoluiu e reforçará o elenco ainda neste ano, segundo o "ge".

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Dados os avanços em relação ao tratamento, Martinelli já tem chances de ser relacionado no duelo contra o São Paulo, primeiro jogo do Tricolor após a pausa para a Data Fifa, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinamento do dia anterior definirá, por avaliação da comissão técnica, se o volante viajará junto com a delegação para a partida.

Vale lembrar que o retorno de Martinelli, mesmo que já aconteça contra o São Paulo, será feito de maneira gradual. Por isso, não é esperado que o volante comece jogando como titular nestes primeiros jogos após a volta. Ainda assim, é bem provável que o jogador entre em campo em alguma das quatro últimas rodadas do Brasileirão, o que já é um adiantamento considerável do tempo de recuperação.

Como foi a lesão de Martinelli?

Martinelli se lesionou no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, em derrota por 2 a 1 no Maracanã, no dia 14 de outubro. Nesta ocasião, o clube informou que o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a etapa inicial, mas não destacou alguma falta ou entrada dura que tenha gerado o problema físico. Ele foi substituído já no intervalo.

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Para a partida de volta, o volante ensaiou tentativa de entrar em campo "no sacrifício", por meio de tratamento conservador. No entanto, a comissão técnica de Marcão não levou a ideia à frente. Martinelli viajou para São Paulo e até foi relacionado para a vitória por 1 a 0 sobre o Alviverde. Porém, não jogou e viu do banco de reservas a eliminação na disputa de pênaltis.

Em seguida, o jogador realizou atroscopia na região para corrigir a entorse e vinha lidando com o prazo de seis semanas de recuperação divulgado inicialmente pelo clube. Porém, com ajuda de esteira anti-gravidade e outros artifícios, o volante evoluiu no tratamento e, menos de um mês após a operação, já retornou aos treinamentos. A retomada das atividades com bola aconteceu na última terça-feira (10).