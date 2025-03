Charles do Bronx é um dos principais nomes do Brasil no UFC - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 20/03/2025 19:00

Ex-campeão peso-leve do UFC e ocupando atualmente a segunda posição no ranking da categoria, Charles do Bronx já deixou claro que quer lutar novamente pelo cinturão da categoria com o intuito de voltar a ser campeão. O cenário atual, no entanto, está indefinido. Isso porque o atual detentor do título, Islam Makhachev, já lutou no início deste ano, quando derrotou Renato Moicano em janeiro, no UFC 311, e ainda não se sabe quando será sua próxima defesa de cinturão.



Em meio ao cenário de incerteza envolvendo o russo, Charles do Bronx vem deixando claro que seu principal objetivo é lutar pelo cinturão peso-leve. No entanto, enquanto Makhachev não retorna, o brasileiro trouxe outra possibilidade: lutar contra Max Holloway pelo cinturão "BMF" (lutador mais casca-grossa). A missão, entretanto, também não é fácil, tendo em vista que alguns rumores dão conta de que Holloway pode enfrentar Dustin Poirier.