Fabrício Xavier (á esquerda) vem liderando movimento contra o fechamento da Arena da Juventude - (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 20/03/2025 07:00 | Atualizado 20/03/2025 12:18

A batalha do Sindilutas contra o fechamento da Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, continua nesta sexta-feira (21), quando a partir das 11h (horário de Brasília), a ALERJ vai sediar uma audiência pública no Centro do Rio de Janeiro para tratar do tema.



Serão ouvidos o Exército, o Ministério do Esporte, além de representantes do estado e da Prefeitura do Rio, assim como de confederações, federações, atletas, professores, etc. Em busca de união e uma solução para a retomada da Arena da Juventude, que foi projetada para os Jogos Olímpicos de 2016, o professor Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas, explicou o caso.

"Há cerca de três semanas, durante um campeonato da CBJJO, a gente recebeu a trágica notícia do fechamento da Arena da Juventude. Alegaram que existe uma dívida grande do Ministério do Esporte junto Exército, e aí houve o rompimento da parceria. O Exército entrou em contato com as entidades que fazem evento no local, por Whatsapp, e alegou que estavam há cinco meses sem repasse e com uma dívida de 13 milhões", contou Fabrício, que continuou:



Local é palco de diferentes eventos de várias artes marciais (Foto: Ilan Pellenberg)

Até o momento, cerca de 40 eventos de diferentes artes marciais como Jiu-Jitsu, Parajiu-Jitsu, Muay Thai, entre outros - todos agendados até o fim de 2025 -, foram cancelados. A priori, a Arena da Juventude e todo o Complexo Esportivo de Deodoro são estruturas que deveriam ter foco na propagação do legado olímpico.



"Todo fim de semana tem evento, eventos que vão de duas a cinco mil pessoas, e falando não só de atletas, mas também de crianças, projetos sociais, fora as pessoas que trabalham antes, durante e depois das competições. (...) Para a gente que está no esporte, esperávamos que alguma coisa mudasse depois das Olimpíadas, fazendo jus ao legado com investimentos, bolsa-atleta, centro de treinamento, fora as competições, mas quando falamos com o poder público, parece que não somos ouvidos", encerrou Fabrício.



> Audiência pública - Arena da Juventude



- Sexta-feira, 21 de março de 2025

- 11h (horário de Brasília)

