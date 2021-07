Apesar do bom início, o Brasil sofreu a virada no segundo tempo e não conseguiu reagir contra a Noruega - AFP

Apesar do bom início, o Brasil sofreu a virada no segundo tempo e não conseguiu reagir contra a NoruegaAFP

Publicado 23/07/2021 23:05 | Atualizado 23/07/2021 23:06

Tóquio - O bom início da seleção brasileira masculina de handball criou a expectativa de que a estreia nas Olimpíadas de Tóquio, nesta sexta-feira, no Yoyogi National Stadium, em Tóquio. A derrota, de virada, por 27 a 24 para a Noruega ligou o sinal de alerta para os confrontos com os europeus.

No entanto, a duelo competitivo e em alto nível deixou a esperança para a reação na competição, principalmente pela evolução na defesa, pontuada pela ótima atuação do goleiro Ferrugem, que, diagnosticado com o novo coronavírus, desfalcou a seleção no Mundial do Egito.

Publicidade

O Brasil terminou o primeiro tempo na frente, com a vitória por 13 a 12. No segundo tempo, a Noruega encaixou a marcação e e contou com os erros dos brasileiros para assumirem o controle e virar o jogo, que terminou com a vitória por 27 a 24. Sagosen, com com oito gols, foi o artilheiro da noite. Pelo lado do Brasil, Haniel Langaro marcou cinco vezes. No domingo, o Brasil enfrenta a França, às 21h.