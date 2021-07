Brasileiros conquistaram medalhas em Tóquio - Arte O Dia/ COB/ AFP

Brasileiros conquistaram medalhas em TóquioArte O Dia/ COB/ AFP

Publicado 25/07/2021 11:57

Rio - Após um primeiro dia "zerado", o Brasil conquistou duas medalhas nesta madrugada e manhã de domingo nos Jogos de Tóquio. O primeiro atleta nascido no país a conseguir a premiação foi Kelvin Hoefler. O skatista obteve 36,15, só ficando atrás do japonês Yuto Horigome, com 37,18, e conquistou a prata, durante a madrugada. Já na manhã de domingo, na disputa do bronze, o judoca Daniel Cargnin superou o israelense Baruch Shmailo e conquistou a medalha.

Show de Rebeca Andrade

Nascida em São Paulo, Rebeca Andrade, de 22 anos, colocou o seu nome na história da ginástica artística brasileira neste domingo. Com uma apresentação excelente em todos os aparelhos, ela se classificou para a final do individual geral, atrás somente de Simone Biles, grande atleta do momento no esporte. Além disso, ela também vai disputar a final no salto e no solo. Outra brasileira a competir, Flavia Saraiva sofreu uma lesão no tornozelo durante apresentação no solo. A ginasta acabou desistindo de competir no salto e nas assimétricas, mas conseguiu se classificar para a final na trave.

Brasil tem dia bom na Natação

O Brasil viveu um dia de classificações nas piscinas de Tóquio. A equipe brasileira avançou para a final do revezamento dos 4x100m livre. Além disso, o país avançou para as semifinais com Fernando Scheffer nos 200m livre e também nos 100m costas com Guilherme Guido. Felipe Lima acabou eliminado nas semifinais nos 100m peito e Guilherme Basseto não avançou nas semifinais nos 100m costas.

Empate no futebol e no handebol

O Brasil viveu um dia de empates nos esportes coletivos. No handebol feminino, a Seleção estrou empatando com um empate contra as representantes da Rússia. A partida terminou 24 a 24. No futebol masculino, a equipe de Jardine ficou no empate sem gols com a Costa do Marfim

Estreia de Medina e Scheidt

O dia também marcou a estreia de Robert Scheidt em Tóquio. Maior medalhista olímpico do Brasil, o velejador ficou na 11º posição na primeira regata da classe laser. Já Gabriel Medina, estreando, mas grande esperança de medalha, o brasileiro ficou em primeiro lugar na primeira bateria com 12.23 pontos. Já Bourez, somou 10.10 e Glatzer, 10.

Surf tem dia positivo

Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima surfaram de acordo com a expectativa no dia da estreia do surfe feminino, na praia de Tsurigasaki, e avançaram às oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com isso, todos os representantes brasileiros do surfe estão garantidos na próxima fase, uma vez que Gabriel Medina e Italo Ferreira já haviam se classificado mais cedo, na disputa da categoria masculina.

Brasileira avança na Canoagem Slalom

A canoísta Ana Sátila, 25 de anos, teve um ótimo desempenho no primeiro e segundo percursos do Slalom K-1 - feminino. Campeã mundial júnior em 2014, a mineira ficou em quinto lugar na primeira volta e em sétimo na bateria seguinte na madrugada deste domingo (25). Conquistando vaga para a semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerá na próxima terça-feira (28) às 2h (de Brasília).

Brasileiro se classifica no Remo

Único representante do Brasil no remo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Lucas Verthein avançou às semifinais na categoria single skiff. Em prova disputada na madrugada deste domingo - horário de Brasília - o brasileiro terminou a sua bateria na segunda colocação e, no geral, ficou em quinto.

Brasileiros têm dificuldade, mas vencem no vôlei de praia

Foi no sufoco, mas o vôlei de praia voltou a trazer um bom resultado para o Brasil no segundo dia das Olimpíadas de Tóquio. Após as vitórias de Alison e Álvaro e Ágatha e Duda, na noite da última sexta-feira, Evandro e Bruno Schmidt entraram em quadra neste sábado e bateram por 2 sets a 1 a dupla chilena formada pelos primos Esteban e Marco Grimalt.

Pugilista brasileiro estreia com vitória

O brasileiro Wanderson Oliveira começou bem sua caminhada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Diante do sírio Wessam Salamana, que participa pela equipe olímpica de refugiados, o lutador de boxe levou a melhor e se classificou para as oitavas de final da categoria até 63 kg.

Seleção brasileira feminina estreia derrotando a Coreia

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com uma tranquila vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Neste domingo, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães derrotou a Coreia do Sul por 3 sets a 0 - com parciais de 25/10, 25/22 e 25/19 -, na Ariake Arena, no jogo que fechou a primeira rodada do Grupo A.