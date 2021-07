Daniel Cargnin levou o bronze - AFP

Publicado 25/07/2021 11:30 | Atualizado 25/07/2021 11:44

Rio - A transmissão da luta que deu a medalha de bronze ao brasileiro Daniel Cargnin, entre 7h08 e 7h21 deste domingo, dobrou a audiência da TV Globo no horário. Ao todo foram 10 pontos de audiência e 52% de participação (das TVs ligadas no horário, mais da metade estava sintonizada na disputa), cinco pontos de audiência a mais que a média dos quatro domingos anteriores.

Em São Paulo, a audiência no horário teve 80% de aumento na comparação com a média dos quatro domingos anteriores – foram 9 pontos (quatro a mais) e 47% de participação. No Rio de Janeiro, o aumento de audiência no horário foi de 50% na comparação com a média dos quatro domingos anteriores – 9 pontos (três a mais) e 48% de participação.

O empate da seleção masculina de futebol com a Costa do Marfim, em sua segunda partida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, aumentou em 75% a audiência da TV Globo no horário no PNT. Foram 7 pontos de audiência e 48% de participação (das TVs ligadas no horário, quase metade estava na partida), três pontos de audiência a mais que a média dos quatro domingos anteriores.

Em São Paulo, a audiência no horário também teve 75% de aumento na comparação com a média dos quatro domingos anteriores – foram 7 pontos (três a mais) e 44% de participação. No Rio de Janeiro, o aumento de audiência no horário foi de 40% na comparação com a média dos quatro domingos anteriores – 7 pontos (dois a mais) e 44% de participação.