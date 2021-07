Fernando Scheffer chegou a treinar em um açude em Minas Gerais durante as restrições impostas pela pandemia em Belo Horizonte - AFP

Publicado 26/07/2021 23:01 | Atualizado 27/07/2021 00:21

Tóquio - Primeiro brasileiro a a garantir classificação para uma final individual da natação nas Olimpíadas de Tóquio, o gaúcho Fernando Scheffer, com o bronze, foi o primeiro a conquistar medalha para o Brasil na piscina do Centro Aquático de Tóquio, na decisão dos 200m livres, na noite desta segunda-feira, com o tempo de 1min44s66. Tom Dean e Duncan Scott, do Reino Unido, terminaram em primeiro e segundo, respectivamente.

"Só queria fazer a minha prova. Colocar na água tudo que treinei e nadar feliz. Parece que estou sonhando. Sensação muito especial. A gente sempre treina pensando na medalha. Na competição, tento tirar a pressão por resultado, mas tento fazer o meu melhor. E consegui fazer o melhor", disse Scheffer à SporTV.

Vale destacar que no auge da pandemia do novo coronavírus, Scheffer chegou a ficar três meses sem treinar. Devido às restrições impostas pelas autoridades de saúde e sanitárias de Belo Horizonte, o Minas, clube do nadador, foi obrigado a interromper as atividades. Este ano, após o crescimento de casos no estado, o clube fechou as portas novamente e Scheffer realizou uma 'minitemporada' em um sítio de outro nadador em Minas Gerais, com outros cinco colegas de equipe.

Curiosamente, o brasileiro largou na raia 8 na final, a mesma que o ídolo Gustavo Borges consquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.