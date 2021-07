Silvana Lima - AFP

Silvana Lima tentou, mas foi em vão e está fora da briga por medalha nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta segunda ( terça no Japão), a cearense enfrentou a americana Carissa Moore nas quartas de final e foi derrotada por 14.26 a 8.30.

Com a eliminação de Silvana, o Brasil se despede das disputas do surfe feminino, uma vez que Tatiana Weston-Webb não passou das oitavas. A semifinais femininas terão Bianca Buitendag (África do Sul) x Caroline Marks (EUA) à 1h desta terça. Já na outra semi, à 1h36, Carissa Moore aguarda a vencedora de Amuro Tsuzuki (Japão) x Sally Fitzbibbons (Austrália), que se enfrentam neste momento.

No masculino, Gabriel Medina e Italo Ferreira são os representantes do Brasil na semifinal que acontece na madrugada e segunda para terça (no Brasil).