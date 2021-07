Gustavo Tsuboi mostra poder de reação após um início equilibrado contra o nigeriano Quadri Aruna - AFP

Gustavo Tsuboi mostra poder de reação após um início equilibrado contra o nigeriano Quadri ArunaAFP

Publicado 27/07/2021 00:13

Tóquio - Número 37 do ranking mundial, Gustavo Tsuboi protagonizou um eletrizante duelo com o nigeriano Quadri Aruna, 21° do mundo, para confirmar a vitória, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 13/15, 11/9, 11/6, 7/11, 11/6. Com o resultado nesta segunda-feira, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, Tsuboi fez história ao garantir vaga nas oitavas de final do simples masculino de tênis nas Olimpíadas de Tóquio, igualando a marca de Hugo Calderano e Hugo Hoyama.

Com a classificação para terceira rodada, o brasileiro já havia garantido a sua melhor campanha em Olímpiadas. Em sua quarta participação em Jogos Olímpicos, foi além ao garantir a segunda vitória seguida na história da competição, algo então inédito na carreira.



Tsubiu e Aruna só se enfrentaram uma vez, em 2012, no Campeonato Mundial de Dortmund, na Alemanha, que terminou com vitória do brasileiro, por 3 a 1. Com a classificação, o paulistano, de 36 anos, se igualou a Hugo Calderano, companheiro de seleção brasileira, e Hugo Hoyama, com a melhor campanha de um mesa-tenista do país em Jogos Olímpicos.