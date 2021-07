Alison e Alvaro - AFP

Publicado 27/07/2021 01:34

Japão - O Brasil sofreu sua primeira derrota nas areias do vôlei de praia de Tóquio na madrugada desta terça-feira. A dupla Alison e Álvaro foi superada pelos americanos Lucena e Dalhausser em uma partida disputada, que só foi decidida no set de desempate (parciais de 22/24, 19/21 e 13/15).

Sob chuva, as duas duplas fizeram um duelo eletrizante nas areias do Shiokaze Park Stadium, que durou mais de uma hora. Com o resultado, a situação no grupo D está indefinida.

"A nossa chave é a da morte. A gente sabia, e isso nos faz sair da zona de conforto. No primeiro set, a gente tinha dois pontos na frente e perdemos por dois, ou seja, perdemos o controle. O vôlei de alto nível é decidido no detalhe. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", declarou Alison à TV Globo após a partida.