Publicado 27/07/2021 01:41

Japão - Após a classificação de Gustavo Tsuboi mais cedo nesta terça-feira, foi a vez de Hugo Calderano garantir vaga nas oitavas de final. O mesatenista brasileiro bateu o esloveno Bojan Tokic por 4 sets a 1. É a primeira vez que o Brasil tem dois representantes nas oitavas do tênis de mesa em Jogos Olímpicos.



O primeiro set foi bastante disputado, com duas quabras de set-point, mas o brasileiro saiu vencedor com placar de 13 a 11. Hugo abriu vantagem no segundo set e também venceu por 11 a 7. No terceiro, o esloveno reagiu e venceu o brasileiro por 11 a 7.



Calderano confirmou o favoritismo e venceu o quinto set por 11 a 9, fechando a partida. Na próxima fase, ainda nesta terça-feira, Calderano faz as oitavas de final contra o Sul-coreano Jang Wojiin, às 8h30 (horário de Brasília). Já Tsuboi encara Lin Yu-Ju, de Taiwan, às 4h30.