Ketleyn QuadrosAFP

Japão - Ketleyn Quadros não conseguiu avançar para as semifinais da categoria até 63kg do judô. Na madrugada desta terça-feira, a brasileira foi superada pela canadense Catherine Beauchemin-Pinard por Ippon.

A luta teve um início equilibrado, com as duas judocas se estudando muito. No entanto, no minuto final, a canadense conseguiu jogar Ketleyn no chão e pontuou com um waza-ri. Na sequência, a brasileira sofreu uma imobilização.

Apesar da derrota, Ketleyn ainda tem esperança de lutar pelo bronze. Ela volta ao tatame às 5h, contra a holandesa Juul Franssen em uma repescagem para a disputa do terceiro lugar.