Evandro e Bruno venceram mais uma nas areias de TóquioAFP

Publicado 27/07/2021 03:49

Japão - Evandro e Bruno Schmidt, do vôlei de praia, conseguiram sua segunda vitória nas Olimpíadas na madruga desta terça-feira. Nas areias de Tóquio, os brasileiros superaram a dupla Abicha e Elgraoui, do Marrocos, por 2 sets a 0

O primeiro set foi de extrema tranquilidade para a dupla brasileira. Evandro e Bruno foram amplamente superiores e não foram ameaçados pelos marroquinos em nenhum momento. Com boa vantagem, conseguiram fechar a primeira etapa em 21 a 14.

No segundo set, a dupla marroquina tentou complicar a vida dos brasileiros e conseguiu fazer uma disputa acirrada até a metade do tempo, com o empate persistindo no placar. No entanto, os brasileiros emplacaram no fim e construíram um bom placar novamente: 21 a 16.

Na próxima sexta-feira, Evandro e Bruno encerrarão sua participação na primeira fase contra Bryl e Fijalek, da Polônia, às 9h.