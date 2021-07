Guilherme Costa - AFP

Publicado 27/07/2021 09:29

Rio - Mais uma grande notícia para o Brasil na natação. Guilherme Costa conseguiu o quinto melhor tempo e se classificou para a final dos 800m livre nos Jogos de Tóquio. O nadador fez o tempo de 7:46:09. O melhor tempo foi do ucraniado Mykhailo Romanchuk.

O país conseguiu a sua primeira medalha na natação neste quarto dia de competições. Fernando Scheffer conquistou o bronze nos 100m livre. Após o grande resultado do gaúcho, Leonardo de Deus manteve o embalo do compatriota e brilhou nas semifinais dos 200 metros borboleta nos Jogos de Tóquio, na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. O atleta de 30 anos avançou à final da prova com o segundo melhor tempo.



Além disso, o Brasil avançou para a final do 4x200 m. A equipe brasileira obteve o oitavo melhor tempo e se classificou. O time do país contou com a presença de Fernando Scheffer, que conquistou a medalha de bronze nos 100m livre na noite da última segunda-feira. Breno Correia, Murilo Sartori e Luiz Altamir foram os outros nadadores do país.