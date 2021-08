Rebeca Andrade pode conquistar sua terceira medalha em Tóquio - AFP

Publicado 01/08/2021 12:35

Japão - Após viver o seu dia mais vitorioso em Tóquio, o Brasil pode se superar neste décimo dia de competições. O país tem boas chances de medalha com as campeãs olímpicas na Vela, Martine Grael e Kaena Kunze, elas vão disputar a regata do ouro na madrugada desta segunda-feira. Pela manhã, Arthur Zanetti, ouro em Londres e prata no Rio, vai em busca da sua terceira medalha olímpica nas argolas. Ainda na ginástica, Rebeca, que já faturou uma prata e um ouro, poderá conseguir mais uma medalha, desta vez no salto.

NOITE DE DOMINGO (Dia 01º/08)

22h05 - Canoagem Velocidade - Duplas - C2-1000m - Com a presença de Isaquias Queiroz e Jacky Godmann

22h20 - Canoagem Velocidade - Simples - Masculino - K1-1000m - Com a presença de Vagner Souta

22h30 - Atletismo - 200m rasos - Feminino - Com a presença de Ana Carolina Azevedo e Vitória Cristina Rosa

23h00 - Handebol - Feminino - Brasil enfrenta a França

23h50 - Levantamento de peso - Até 87kg - Feminino- Com a presença de Jaqueline Ferreira

MADRUGADA DE SEGUNDA (Dia 2/08)

00h05 - Vela - 470 - Feminino - Com a presença de Fernanda Oliveira e Ana Barbachan

01h00 - Vôlei de praia - Feminino - Evandro e Bruno Schmidt enfrenta dupla austríaca Plavins e Tocs

02h30 - Tênis de Mesa - Equipes - Masculino - Brasil enfrenta a Coreia do Sul

02h33 - Vela - 49er FX - Feminino - Com a presença de Martine Grael/Kahena Kunze

02h35 - Vela - 470 - Masculino - Com a presença de Henrique Haddad e Bruno Bethlem

05h00 - Ginástica Artística - Argolas - Masculino - Com a presença de Arthur Zanetti (Disputa de medalha)

MANHÃ DE SEGUNDA (Dia 02/08)

06h00 - Ginástica Artística - Solo - Feminino - Com a presença de Rebeca Andrade (Disputa de medalha)

06h54 - Ginástica Artística - Salto - Masculino - Com a presença de Caio Souza (Disputa de medalha)

08h00 - Atletismo - Lançamento de disco - Feminino - Com a presença de Izabela da Silva (Disputa de medalha)

09h00 - Vôlei de praia - Masculino - Alison e Álvaro Filho enfrentam mexicanos Gaxiola e Rubio

09h45 - Vôlei - Feminino - Brasil enfrenta o Quênia

