Roberto Dinamite - Reprodução Internet

Roberto DinamiteReprodução Internet

Publicado 24/11/2021 18:40

Rio - A diretoria do Vasco não conseguirá cumprir a promessa de inaugurar a estátua de Roberto Dinamite nesta quinta-feira. Depois da grande campanha de arrecadação, a obra não ficou pronta dentro do prazo estipulado inicialmente e será instalada em São Januário apenas no ano que vem, de acordo com o canal 'Atenção, Vascaínos!'.

O atraso na inauguração da obra não tem relação com o momento delicado financeiramente e esportivamente no clube. Como ao clube arrecadou R$ 200.000,00 com doações de torcedores para fazer a escultura, em outubro, dinheiro não é o problema.

A data incialmente prevista pelo Vasco para inaugurar a estátua marcaria também o aniversário de 50 anos do primeiro gol de Roberto Dinamite pelo clube, dia 25 de novembro de 1971, em vitória por 2 a 0 pelo Internacional. Com 702 gols, ele é o maior artilheiro da história do Cruzmaltino.