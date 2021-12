Joel Santana celebra fase do Botafogo - Foto: Reprodução/OsCanalhas

Publicado 13/12/2021 14:32

Rio - Joel Santana não gostou nada do futebol apresentado pelo Vasco ao longo de 2021. Em seu canal no Youtube, o treinador fez duras críticas à gestão do presidente Jorge Salgado.

"O que eu vou falar do Vasco, uma equipe que acabou em 10º lugar na Série B? Salgado, estou de saco cheio! Não aguento mais falar de você, falar das suas escolhas, e você depois vem querer me cobrar. Não venha mais com conversa fiada. A torcida do Vasco vai começar te cobrar daqui pra frente", disse Joel.

O treinador também detonou alguns jogadores do elenco cruzmaltino. As palavras mais duras foram em relação ao atacante Germán Cano, que não permaneceu no clube para 2022.

"Aquele zagueiro (Castan) do Vasco me irritou muito. O líder que não é líder. Castan, Jabá, um tal de Cano, que é artilheiro p**** nenhuma… não dá! O Vasco é o Vasco, não vem com Cano, Castan, Jabá, isso não vai dar liga. Falei com o Salgado há 4 meses e ele achou que eu queria emprego, e eu queria era ajudar. Adoro o Salgado, mas ele errou muito", desabafou Joel.