Juninho Pernambucano antecipa saída do Lyon para janeiro de 2022Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2021 15:50

Rio - Ídolo dos torcedores do Vasco, Juninho Pernambucano não será dirigente clube em 2022. O Reizinho concedeu uma entrevista ao canal "Atenção Vascaínos" e explicou o motivo de ter recusado o convite feito pelo presidente Jorge Salgado.

"Não tenho como voltar agora. Sou muito agradecido e o presidente foi muito profissional. Me apresentaram um projeto, mas como disse antes, quero ser treinador e tenho uma filha em ano letivo na França e não posso retornar neste momento. Muito grato ao presidente Salgado", afirmou.

O ídolo cruzmaltino está deixando a função de diretor executivo do Lyon e recebeu a oferta do clube carioca. Após contratar Carlos Brazil, para a função de gerente geral, o Vasco avalia outros nomes para seguir com a reformulação para 2022. Fernando Prass e Anderson Barros ainda estão em pauta para assumir cargos no clube.