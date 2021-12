Espaço Experiência, em São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Publicado 09/12/2021 16:55

Rio - O Vasco inaugurou, nesta quinta-feira (9), o novo Espaço Experiência, construído no lugar da antiga Sala de Troféus de São Januário, em parceria com a TIM, o IDEC e a Secretaria de Estado de Cultura. No local, o torcedor irá encontrar um espaço interativo, com recursos multimídia, além de informações históricas do Gigante da Colina e itens utilizados por grandes ídolos.

O espaço conta com diversas fotos da construção de São Januário, maior estádio da América Latina em 1927, e relembra a fundação do Club de Regatas Vasco da Gama e do surgimento do futebol. Além disso, conta com uma área destinada aos grandes ídolos do futebol, como Roberto Dinamite, Barbosa, Ademir Menezes, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Marta, Pretinha, entre outros.

O torcedor irá encontrar dois itens históricos, como as chuteiras de Dinamite (utilizada no Jogo da Chuva, em 1981) e Russinho (craque do Vasco e da Seleção Brasileira que disputou a primeira Copa do Mundo em 1930). Sobre os títulos, Sul-Americano de 1948 e a Libertadores de 98 terão suas taças expostas e jornais contando fatos históricos do clube.

"O Espaço experiência é um espaço de cultura. Queremos que toda a torcida vascaína e os amantes do esporte possam admirar a enorme contribuição do Vasco para a sociedade brasileira e o desporto mundial. O objetivo deste espaço vai além de apenas conectar ao passado. É um equipamento de inspiração para o futuro. Queremos através desse espaço despertar a curiosidade dos vascaínos, emocionar e também preservar a memória coletiva do Clube para as gerações futuras", explicou Horácio Júnior, Vice-Presidente de História e Responsabilidade, ao site oficial do clube.

Por fim, vale ressaltar que os outros esportes também terão destaque, como o Remo e a história da Taça Jardim Botânico, a primeira conquistada pelo clube, em 1904 - um barco double-skiff histórico está em exposição. Na exposição, o basquete será representado por ídolos como Janeth, Vargas e Charles Byrd, além da história da MC Donald's Championship, de 1999, e do bi-campeonato Sul-Americano (98 e 99). No Atletismo, o bicampeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva será o homenageado.

"Com muito orgulho apresentamos aos vascaínos esse novo espaço que ajuda a contar a mais linda história do futebol. Nosso passado e nossos valores são os alicerces para a construção do futuro. Agradecemos ao Governo do Estado, TIM e IDEC pela parceria", disse o presidente Jorge Salgado.