Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol cariocaPaulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Publicado 07/12/2021 19:36

Zé Ricardo já foi anunciado como novo técnico do Vasco, mas ainda não chegou do Qatar. Mesmo assim, o Cruz-Maltino vai formando a comissão técnica que dará suporte ao treinador já contratado.



O auxiliar mais próximo deverá ser Cleber dos Santos, que costuma ser o braço-direito de Zé e, inclusive, está no Qatar. Os outros nomes que estão encaminhados são os de Sandro Gomes, analista de desempenho do Flamengo; e Fábio Eiras, coordenador do núcleo de saúde e performance do Botafogo.

Além deles, José Alberto Quitete chegaria para compor a preparação de goleiros com Daniel Crizel, que já está no Vasco. Tais nomes foram publicados primeiramente pelo "Atenção, Vascaíno" e confirmados pelo LANCE!.

Acima destes profissionais, o departamento de futebol também está sendo reformulado. Sem vice-presidente por opção e sem diretor executivo há quase um mês, Carlos Brazil e Fernando Prass deverão compor a nova estrutura.