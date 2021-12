Após saída de Cano, Leandro Castan deve ser o próximo a fazer parte da barca do Vasco

Leandro Castan - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/12/2021 10:30

Rio - Principal jogador do Vasco nas duas últimas temporadas, Germán Cano deixou o clube carioca na última segunda-feira. A barca cruzmaltina que irá zarpar para 2022 deverá ter mais um grande figurão. O zagueiro Leandro Castan dificilmente irá continuar no elenco para a próxima temporada.

De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Cruzmaltino deseja a saída do veterano e apenas aguarda o aval de Zé Ricardo, novo técnico do clube carioca, para oficializar o fim da passagem do zagueiro pelo clube carioca.

Até o momento, oito jogadores já deixam o clube carioca. Além de Germán Cano, saíram do Cruzmaltino: o lateral-esquerdo Zeca, os volantes Michel, Andrey e Romulo, além dos zagueiros Ernando e Walber, e do atacante Léo Jabá.