Germán Cano não joga mais no Vasco - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/12/2021 14:57

Rio - Sem acordo para renovar com o Vasco, Germán Cano já tem pretendentes para contar com seu futebol no Campeonato Brasileiro do ano que vem. O primeiro interessado foi o Goiás que, de acordo com o portal 'ge', fez um consulta formal pelo atacante e preferiu desistir das negociações ao descobrir a pedida salarial de R$ 600 mil mensais.

O Vasco anunciou a saída de Germán Cano nesta segunda-feira, depois de conversas sem desfecho positivo para renovar seu contrato. A prioridade do atacante agora é permanecer no futebol brasileiro, embora não descarte outras opções. Pelo menos para o Goiás, recém-promovido à Série A, o salário está fora da realidade.

Apesar do péssimo momento do Cruzmaltino, Cano deixará saudades para a maioria dos torcedores. Em 101 jogos disputados, ele marcou 43 gols e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube no século 21. Sem ele, a diretoria busca outras opções para o ataque no mercado.