Zeca não renovará o contrato com o VascoRAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 06/12/2021 12:38

Enquanto aguarda a chegada de Zé Ricardo e o anúncio de um novo diretor de futebol, o Vasco segue se despedindo de jogadores em fim de contrato e fora dos planos. Nesta segunda-feira foi a vez de Romulo e Zeca oficializarem suas saídas.

Primeiro foi o volante. O Vasco anunciou a despedida relembrando a importância do jogador no título da Copa do Brasil de 2011 e escreveu na nota que "agradece Romulo por ter honrado a camisa cruzmaltina durante todos esses anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte, cria!"

Já Zeca se antecipou ao anúncio do clube e de despediu nas redes sociais: " Obrigado, Vasco. Hoje me despeço desse clube gigante! Foi uma honra vestir essa camisa. Agradeço a Deus por todas as oportunidades, saio com a certeza que dei o meu melhor em cada jogo. Agradeço a todos do clube por acreditarem no meu trabalho e por me acolheram tão bem. Muito obrigado, Vasco da Gama", escreveu.



Além de Romulo e Zeca, Walber, Ernando, Léo Jabá, Andrey e Michel já puxaram a barca vascaína, que terá ainda mais nomes.