Carlos Brazil era gerente da base do Vasco desde 2018 - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/12/2021 13:34

Rio - Com Zé Ricardo definido como novo treinador, o Vasco começa a se mexer para preencher outros cargos que estão vagos. De acordo com o site "GE", o clube encaminhou a chegada de Carlos Brazil, gerente da base do Corinthians, para trabalhar na nova estrutura do comando do futebol profissional.

Brazil chegaria para encorpar mais o departamento de futebol. Inicialmente, ele chegaria para trabalhar ao ao lado de um executivo e de um coordenador, cargo que tem Fernando Prass como favorito. Pesou a favor dele o fato de já ter experiência no clube.

Carlos Brazil foi responsável pelas categorias de base do Vasco entre 2018 e 2021. No início do ano, deixou o clube para trabalhar no Corinthians.