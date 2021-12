Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol carioca - Paulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Publicado 04/12/2021 19:57

Rio - Zé Ricardo está de volta ao Vasco da Gama. Na noite deste sábado, o treinador, que já estava acertado verbalmente com o clube, conseguiu resolver suas questões no Catar e assinou contrato para comandar o Cruzmaltino em 2022.

As partes já haviam costurado um acerto nos últimos dias, mas Zé ainda tinha pendências com o Qatar S.C e precisou resolvê-las. Ele ainda está no mundo árabe, mas é aguardado no Rio já nos próximos dias para iniciar o planejamento para 2022.

Esta será a segunda passagem de Zé Ricardo pelo Vasco. Ele comandou o time carioca entre 2017 e 2018, quando pegou o clube em situação delicada e conseguiu se classificar para a Libertadores.